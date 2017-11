हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए सीबीआइ ने आरोपियों के खिलाफ तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर निचली कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की।

शिमला, राज्य ब्यूरो। कोटखाई थाने में पुलिस कस्टडी में हुई सूरज सिंह की हत्या मामले में वीरवार को हाईकोर्ट में CBI ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इस मामले में अब 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं, इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ़तार क‍िए गए श‍िमला के पूर्व एसपी डीडब्‍लयू नेगी के ख‍िलाफ भी चार सप्‍ताह में चार्जशीट दाख‍िल होगी। जांच एजेंसी ने इस मामले में आइजी जेड एच जैदी, डीएसपी मनोज जोशी, पूर्व एसएचओ राजिंद्र सिंह समेत आठ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी की भूमिका की अभी जांच चल रही है। उनके खिलाफ चालान पेश होना है।

हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए सीबीआइ ने आरोपियों के खिलाफ तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर निचली कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की। आइजी समेत आठ पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की 29 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी। आरोपी दस दिन के पुलिस रिमांड पर रहे। इस दौरान उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया था। इस केस में तीन महीने 28 नवंबर को पूरे हो रहे थे। सीबीआइ ने इससे पहले ही 25 नवंबर को कोर्ट में चालान पेश किया।

सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट में 84 लोगों को गवाह बनाया गया। इसमें गुडिय़ा केस में पुलिस के माध्यम से पकड़े गए सभी आरोपियों को भी क्लीनचिट दी गई। इन्हें भी गवाह बनाया गया है। सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरों में से भी दो युवक गवाह बने हैं। सीबीआइ इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखेगी।शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी गत 25 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे। सीबीआइ ने उन्हें शिमला से गिरफ्तार किया था। वह छह दिनों के पुलिस रिमांड पर रहे और अब सात दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में है।

Kotkhai rape and murder case: CBI files status report in custodial death of accused matter, next hearing on Dec 20th #Shimla