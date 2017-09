कांगड़ा में अमित शाह बोले, हिमाचल में परिवर्तन जरूरी

अमित शाह ने कहा कि वीरभद्र को भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हिमाचल बदलाव चाहता है।

जेएनएन, कांगड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आज भाजपा युवा मोर्चा की हुंकार रैली में कहा कि प्रदेश में परिवर्तन जरूरी है।

उनके मुताबिक, शांता कुमार पानी के लिए, प्रेम कुमार धूमल सड़कों के लिए जाने जाते हैं। वीरभद्र को भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हिमाचल बदलाव चाहता है। सब मोबाइल फोन निकालें, मैं नंबर बोलता हूँ, आप सब उस पर मिस कॉल दें। 'हिसाब मांगे हिमाचल' अभियान से जुड़ें।

परिवर्तन सिर्फ सरकार या सीएम के बदलाव के लिए नहीं, हिमाचल के विकास और व्यवस्था के लिए करना है।यहां केंद्र को मदद करने वाला सीएम चाहिए।

इस मौके पर हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने शाह को आज की राजनीति की चाणक्य बताया। धूमल के मंच पर आते ही सबसे अधिक नारे लगे।

धूमल ने कहा कि हिमाचल में कानून व्यवस्था जीरो। हिमाचल में माफिया का राज। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं रोक रही है।

इससे पहले शांता कुमार ने कहा कि 64 साल की हिमाचल की राजनीति में इतना कलंक कभी नहीं लगा, जितना कांग्रेस की मौजूदा प्रदेश सरकार के समय पर लगा है। उनके मुताबिक, मैं 84 साल की उम्र में भी जवान हूं।

जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत छोटी अवधि में अमित शाह ने भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। अमित शाह के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी भाजपा ने सरकार बनाई। नड्डा ने कहा कि यूपी में सरकार बनाने में शाह का रोल अहम। हिमाचल में युवाओं के सैलाब को देखते हुए आंकड़ा 50 से भी अधिक होगा।

LIVE : Shri @AmitShah will shortly address Yuva Hunkar Rally in Kangra, Himachal Pradesh. LIVE at https://t.co/jtwD1yPhm4 #ShahInHimachal pic.twitter.com/vuJs4LX4mT