गुजरातः शंकर सिंह वाघेला ने बनाया जनविकल्प मोर्चा

शंकरसिंह वाघेला ने करीब दो माह पहले अपने 77वें जन्मदिन पर कांग्रेस से किनारा कर लिया था।

अहमदाबाद, एएनआइ। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों में एक-एक पारी खेलने के बाद वरिष्ठ नेता शंकरसिंह वाघेला ने मंगलवार को जनविकल्प नाम से नया मोर्चा बनाया है। भाजपा छोड़ने के बाद वाघेला ने राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन किया था। बाद में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था।

गुजरात की राजनीति के बुजुर्ग नेता शंकरसिंह वाघेला ने करीब दो माह पहले अपने 77वें जन्मदिन पर कांग्रेस से किनारा कर लिया था। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के बलवंतसिंह राजपूत का समर्थन किया था। चुनाव में कांग्रेस नेता अहमद पटेल के हाथों अपने समधी की हार का बदला लेने को आतुर वाघेला इस बार किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं।

जनता की समस्याओं को लेकर वाघेला लगातार भाजपा व कांग्रेस को निशाने पर लेते रहे हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि राज्य में भाजपा से नाराज वोट कांग्रेस के पाले में जाने से रोकने के लिए वाघेला यह सब कर रहे हैं।

Gujarat: Former Congress leader Shankersinh Vaghela joins 'Jan Vikalp', a party formed by his supporters pic.twitter.com/llo7ZhBa4X