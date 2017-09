शर्मनाक: युवती को अगवा कर चलती कार में किया गैंगरेप, अक्षरधाम के पास फेंका

पीड़िता के अनुसार कार में मौजूद लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद अक्षरधाम के पास उसे छोड़कर फरार हो गए। युवती किसी तरह नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची।

नोएडा [जेएनएन]। दिल्ली-एनसीआर में महिलां सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली-एनसीआर से एक बार फिर शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है।

वारदात नोएडा की है जहां शुक्रवार रात को गोल्‍फ कोर्स मेट्रो स्‍टेशन के बाहर खड़ी एक युवती को चार युवकों ने अगवा कर लिया। चारों युवक स्‍कार्पियों में सवार थे। अगवा करने के बाद युवती से दिल्‍ली में गैंगरेप किया।आरोपी युवती को रात में अक्षरधाम के पास फेंककर फरार हो गए।

युवकों के चंगुल से छूटी युवती किसी तरफ थाने पहुंची और आपबीती बताई। गैंगरेप की पी‍ड़िता को पुलिस नोएडा लेकर आ गई है। सेक्‍टर-30 स्थित जिला अस्‍पताल में युवती का मेडिकल किया जा रहा है।

Noida: Woman allegedly gang-raped in a moving vehicle in Noida Sector 39, case registered & woman sent for medical examination.