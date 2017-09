दिल्ली के बाद अब नोएडा में सीवर सफाई के दौरान तीन कर्मचारियों की मौत

सीवर में उतरने से पहले कर्मचारियों को व्यापक सुरक्षा चीजें मुहैया नहीं कराई जाती हैं।

नोएडा (जेएनएन)। दिल्ली-एनसीआर के सीवर अब सफाई कर्मचारियों के लिए मौत के कुओं में तब्दील हो चुके हैं। सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बृहस्पतिवार को ताजा मामले में दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर-110 में सीवर की सफाई के दौरान तीन कर्मचारियों की मौत हो गई है।

Uttar Pradesh: Three laborers die during sewer cleaning in Noida Sector 110; more details awaited.