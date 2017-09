नोएडा प्राधिकरण घोटालाः यादव सिंह की जमानत याचिका पर SC में सुनवाई टली

जुलाई 2015 सिंह के खिलाफ आरोपों को बहुत गंभीर बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआइ जांच का आदेश दिया था।

नई दिल्ली (जेएनएन)। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह तक सुनवाई टाल दी है। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। हालांकि, यादव सिंह के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।

