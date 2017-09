यूनिटेक MD संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम बेल देने से किया इन्कार

कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि जो पैसे वापस चाहते हैं उन्हें पैसे वापस दिए जाएंगे और जिन्हें फ्लैट चाहिए उन्हें फ्लैट दिया जाएगा।

नई दिल्ली (जेएनएन)। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने फिर झटका दिया है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान संजय चंद्रा अंतरिम जमानत देने की याचिका खारिज कर दी। यहां पर बता दें कि पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोर्ट को खरीददारों और लंबित प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं मिलती, जमानत पर विचार नहीं होगा।

#FLASH: Supreme Court refuses to grant interim bail to Unitech MD and promoter Sanjay Chandra