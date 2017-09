अवैध तरीके से यूपी में रह रहा बांग्लादेशी गिरफ्तार, voter ID-आधार भी बरामद

दर्ज मामले के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला इस्माइल नाम का यह शख्स यहां पर स्थित बस्ती में काफी समय से पहचान छिपा कर रह रहा था।

गाजियाबाद (जेएनएन)। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक बस्ती में अवैध तरीके से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने शुक्रवार रात गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Ghaziabad: Police arrest Bangladeshi man Ismail; voter ID, Aadhaar, Bank passbook recovered. Another man arrested for forging the documents pic.twitter.com/jBwsFCEOt6