NGT की दिल्ली सरकार को फटकार- प्रदूषण पर 48 घंटे में पेश करो एक्शन प्लान

पिछले कुछ दिनों से नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली-एनसीआर में फैले प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चल रही बहस के दौरान ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को फिर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली-एनसीआर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बच्चों की हालत खराब है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार ने अब तक एक्शन प्लान पेश नहीं किया है।

Air Pollution case: NGT observed that 'situation is getting from poor to worst, children are suffering and the Delhi Govt has not even filed its action plan'