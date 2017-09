अब गुरुग्राम में शिवसैनिकों पर जबरन मीट की दुकानें बंद कराने का आरोप

गुरुग्राम शाखा के शिवसेना प्रवक्ता रितु राज का कहना है कि गुरुग्राम में 50 फीसद से अधिक मीट की दुकानें पहले से ही बंद हैं।

गुरुग्राम (जेएनएन)। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से जबरन मीट दुकानों को बंद कराने की बात सामने आई है। इस बाबत कुछ तस्तीरें भी सामने आई हैं, जिसमें गुरुग्राम के शिवसेना कार्यकर्ता दुकानों को बंद कराते नजर आ रहे हैं।

वहीं, इस बारे में गुरुग्राम शाखा के शिवसेना प्रवक्ता रितु राज का कहना है कि गुरुग्राम में 50 फीसद से अधिक मीट की दुकानें पहले से ही बंद हैं। वहीं, जो दुकानें चालू थीं उन्हें भी हमने बंद करा दिया है।

50% of shops in Old Gurugram were already closed, those open were made to close by us: Ritu Raj (Shiv Sena spokesperson, Gurugram wing) pic.twitter.com/Px3dMeEgOR