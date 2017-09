दिल्ली-यूपी समेत पांच राज्यों में आज से दो दिन तक भारी बारिश का अनुमान

अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 30 और 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। बारिश का मौसम एक बार फिर लौटने के बेताब है। इसका असर भी आज यानी शुक्रवार से दिखाई देने लगेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली और हरियाणा के साथ चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भारी बारिश का अनुमान है। विभाग का कहना है कि कल यानी 22 और 23 सितंबर को इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।

Heavy to very heavy rainfall likely to occur in Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh & Delhi on Sept 22-23rd: IMD