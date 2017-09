सीएम मनोहर लाल का बड़ा एलान, CBI करेगी प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच

रेयान स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या को लेकर हरियाणा सरकार ने CBI जांच की सिफारिश कर दी है। परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने यह एलान किया।

नई दिल्ली [जेएनएन]। गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई सात साल के छात्र की नृशंस हत्या की जांच सीबीआइ करेगी। हरियाणा के मुख्मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीबीआइ जांच की सिफारिश कर दी है। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद यह एलान किया है। रेयान हत्याकांड मामले को लेकर हरियाणा सरकार पहले की कह चुकी थी कि परिजनों की मांग पर वह सीबीआइ जांच कराने के लिए तैयार है।

This case is handed over to CBI for investigation: Haryana CM ML Khattar on 7-year-old #Pradyuman murder pic.twitter.com/NVN7WWnkVY

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि राज्य सरकार 3 माहीने के लिए रेयान स्कूल के प्रबंधन का अधिग्रहण करेगी। प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने पर पीड़ित परिवार ने कहा कि खुशी है कि इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए जांच सीबीआइ को दी गई है। छात्र के परिजन पहले ही मामले में सीबीआइ जांच की मांग कर चुके हैं।

Glad that the sensitivity this case deserved has been shown-#Pradyuman's father Varun Thakur on handing over of his son's murder case to CBI pic.twitter.com/AXjGBOEhWT