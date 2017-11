ईडी ने कहा- मोइन कुरैशी को न दी जाए जमानत, जांच को कर सकते हैं प्रभावित

ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील एनके मेहता ने कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी जांच को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

नई दिल्ली [जेएनएन]। मनी लांड्रिंग के मामले मे गिरफ्तार मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटियाला हाउस कोर्ट में विरोध किया। बुधवार को ईडी ने विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की कोर्ट में लिखित दस्तावेज में कहा कि मोइन कुरैशी पर गंभीर आरोप हैं और उसे राहत नहीं दी जा सकती है।

Money Laundering Case: Enforcement Directorate submitted its opposition before Patiala House Court against bail application of meat exporter Moin Qureshi, stating that offences allegedly committed by the accused were serious in nature and he should not be granted bail. (file pic) pic.twitter.com/VYQUYClPfZ