दिल्ली-NCR में फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, हालात और होंगे खराब

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। सोमवार को भी मंगलवार को वायु प्रदूषण ने लोगों को काफी प्रभावित किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की मानें तो बुधवार शाम तक इस स्थिति में बदलाव के आसार भी नहीं हैं। इसके विपरीत प्रदूषण और बढ़ सकता है।

Early morning visuals from #Delhi's India Gate, area around it at 258 under 'poor' category on Air Quality Index. pic.twitter.com/I3MmHprMYb