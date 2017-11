पीएम मोदी पर भड़के तेज प्रताप यादव, भाजपा का पलटवार, उठाया ये कदम

तेज प्रताप का व्यवहार और भाषा जगजाहिर है। उनकी भाषा से यह पता चलता है कि वे बिहार की जनता को कैसा नेतृत्व देते होंगे।

नई दिल्ली [जेएनएन]। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का विवादित बयान तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने लालू प्रसाद की सुरक्षा कम करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। इसके खिलाफ पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने तेज प्रताप यादव के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

BJP MP Parvesh Verma files complaint against RJD leader #TejPratapYadav in Delhi's Parliament Street Police station for his remark against PM Modi (file pics) pic.twitter.com/29UVOv3te5