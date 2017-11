पद्मावती विवाद: BJP नेता अम्मू ने वाट्सएप पर दिया इस्तीफा, CM रहे निशाने पर

विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपाल को एक नोटिस जारी किया था।

नई दिल्ली (जेएनएन)। संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' को लेकर विवादित बयान देने वाले हरियाणा भाजपा मीडिया संपर्क प्रमुख सूरजपाल अम्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अम्मू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभास बराला को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया है।

वहीं, बराला का कहना है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि सूरजपाल अम्मू का इस्तीफा उन्हें व्हाट्सअप के माध्यम से मिला है।

उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि सीएम मनोहर लाल जी द्वारा किए गए व्यवहार से वह मन से व्यथित हैं। सगंठन ने जो सम्मान व पद आपने मुझे दिया ओर सगंठन ने जो भी कार्य मुझे दिया वो मैंने दिल से किया।

BJP leader Suraj Pal Amu who had threatened Deepika Padukone and Sanjay Leela Bhansali over #Padmavati resigns as Haryana Chief Media Coordinator of the party (file pic) pic.twitter.com/KAQKK9bM02