दिल्लीः मानकों के उल्लंघन पर हौज खास में सील किए गए 21 बार, रेस्तरां व कैफे

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के साथ ही इन प्रतिष्ठानों द्वारा सुरक्षा के मानकों की भी अनदेखी की जा रही थी।

नई दिल्ली (जेएनएन)। पर्यावरण व सुरक्षा संबंधी मानकों का उल्लंघन कर हौजखास विलेज में चलने वाले 21 बार, कैफे, पब व रेस्टोंरेंट को शनिवार को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी) की सिफारिश पर दक्षिणी जिले के डीएम व दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर अमजद टाक के निर्देश पर की गई है।

शनिवार को कार्रवाई करने पहुंची टीम में जिला प्रशासन व एक्साइज विभाग के अधिकारियों के अलावा डीपीसीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। अमजद टाक ने बताया कि डीपीसीसी की ओर से किए गए सर्वे में पता चला था कि यहां पर चल रहे 21 प्रतिष्ठानों में पर्यावरण व सुरक्षा संबंधी उल्लंघन किया जा रहा है।

