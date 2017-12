कॉमेडियन जाकिर खान द्वारा बिहारी मजदूरों का मजाक उड़ाने पर बॉलीवुड एक्‍ट्रेस नीतू चंद्रा भड़क गईं हैं। उन्‍होंने जाकिर से पूछा है कि उनकी ऐसा करने की हिम्‍मत कैसे हुई?

पटना [जेएनएन]। मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान का बिहार को लेकर किया गया मजाक उन्‍हें महंगा पड़ गया है। बॉलीवुड की बिहारी बाला नीतू चंद्रा ने इसके लिए उनकी जमकर खिंचाई कर दी है। अपने ट्वीट में नीतू ने जाकिर से पूछा कि कि बिहारियों का मजाक उड़ाने की उनकी हिम्‍मत कैसे हुई?

बीते दिन एक कार्यक्रम में जाकिर खान ने कहा था कि उनका नाम भले ही जाकिर खान है, लेकिन वे आतंकवादी नहीं हैं। इसके बाद उन्‍होंने कहा कि वे शक्‍ल से मजदूर दिखते हैं, लेकिन बिहारी नहीं है। एक्‍ट्रेस नीतू चंद्रा बिहारियों को लेकर जाकिर खान के इसी बयान पर भड़क गईं हैं।

नीतू ने ट्वीट कर पूछा कि क्‍या इसका मतलब यह है कि बिहार के सभी लोग मजदूर हैं? उन्‍होंने आगे लिखा कि देश की बिहारियों ने देश की राजनीति से लेकर व्‍यवसाय तक सभी जगह लीड किया है। यूपीएससी टॉपर्स बिहार से रहे हैं। बिहारी सीबीआइ व पुलिस बलों के मुखिया रहे हैं। सही है कि बिहारी मजदूर भी हैं, लेकिन ऐसा कह मजाक उड़ाने के लिए आपको (जाकिर खान को) शर्म आनी चाहिए।

नीतू ने आगे लिखा कि जाकिर को बिहारियों को कुरूप बता मजाक उड़ाने की हिम्‍मत कैसे हुई? किसी को बिहार का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है।

नीतू चंद्रा ने जाकिर खान के 16 दिसंबर के पटना में होने वाले शो का जिक्र करते हुए लिखा है कि अगर वे माफी नहीं मागते तो यह शो स्‍वीकार्य नहीं है।

How dare u make fun of my state calling d people of my #Bihar ugly n of course as usual we #Biharis keep quite on stupid n literally ugly man in n out @Zakirism #press @NitishKumar @SushilModi #Padmavati issue is not an insult 2 us but HE IS !! CHECK DS https://t.co/wL8Vc1NYQa