भाजपा के 'शत्रु' ने लगाया आरोप- तीन साल पूरे हो गए, अब सुधार हो जाना चाहिए

भाजपा नेता और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अब तो तीन साल पूरे हो गए अब संभल जाना चाहिए।

पटना [जेएनएन]। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और पटना साहिब से भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए संभल जाने की बात कही है। शत्रु ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार के अब तो तीन साल पूरे हो चुके हैं। सरकार को अब संभल जाना चाहिए।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश में लगातार अर्थव्यवस्था में मंदी, निरंतर और व्यापक बेरोजगारी की समस्या है। उन्होंने किसानों के आंदोलन और आत्महत्या के अलावा लगातार ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जाहिर की है।शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने से निवेश में पूरी तरह मंदी का आलम है।

शत्रु ने कहा कि विनिर्माण के क्षेत्र में सरकार के पास कोई विजन नहीं है। छोटे और असंगठित व्यवसायों का वही हाल है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि हमारी सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्होंने यह उम्मीद जतायी है कि सरकार इन समस्याओं के निदान के लिए तत्काल कदम उठाये और इसमें सुधार करे। शत्रु ने केंद्र सरकार द्वारा इन समस्याओं को लेकर त्वरित कदम उठाने की बात कही है ताकि सरकार आम लोगों से प्राप्त हुए विशाल जनादेश की अपेक्षाओं पर खरा उतरे।

उन्होंने ट्वीट कर यह उम्मीद जतायी है कि सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी, ताकि यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ लोगों का मनोबल भी ऊंचा रखे।

Slowdown of economy, continuing & widespread unemployment, farmers' agitation & suicides, rising prices of fuel...1>2 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 21, 2017

....huge criticism of demonetisation & GST implementation, slowdown of investments, radicalization of political thought & discourse...2>3 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 21, 2017

...no perceptible fillip to manufacturing sector, huge setback to small/unorganized businesses & trades,etc.etc are scathing criticisms..3>4 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 21, 2017

.....that our Govt. has been facing at the end of 3 years in office.

Hope wish & pray that the powers that be, take urgent steps...4>5 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 21, 2017

...to contain, rectify & turn the situation around so as to live up to the expectations of the huge mandate that they had received...5>6

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 21, 2017