गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी धन्नू राजा के मामले में बिहार पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

बिहार पुलिस ने एनआइए द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी धन्नू राजा के बारे में बड़ा खुलासा किया है और उसके राजनीतिक दलों से भी सांठ-गांठ की संभावना व्यक्त की जा रही है।

पटना [जेएनएन]। बिहार के गोपालगंज से केंद्रीय जांच एजेंसी, एनआईए ने शनिवार को जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, उसपर लश्कर-ए-तैयबा का एजेंट होने का शक है। धन्नू राजा की गिरफ्तारी के मामले में रविवार को पटना के एडीजी एस के सिंघल ने कहा कि धन्नू का संपर्क लखनऊ में पिछले नवंबर में पकड़े गए आतंकी शेख अब्दुल नईम से रहा है।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान बख्त ने कहा कि वो एनएसयूआई का कार्यकर्ता है। एडीजी ने बताया कि हम इन बख्त की एनएसयूआई के कार्यकर्ता होने की पुष्टि राजनीतिक पार्टी से भी करेंगे।

वहीं, छात्र संगठन एनएसयूआई का जिला सचिव छुन्नू सिंह ने बताया कि वो धन्नू राजा से कभी नहीं मिला है और ना ही वो कभी एनएसयूआई का सदस्य ही रहा है।

शनिवार को गोपालगंज जिले की पुलिस ने भी धन्नू की गिरफ्तारी की थी, जिला पुलिस के अनुसार वो सरैया मोहल्ला निवासी अपने मामा के घर रहता था। मूल रूप से वो सारण जिले के नगर थाने के अखौर का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी एनआईए ने केस संख्या 20/17 में की है।

एनएसयूआई के बेदार बख्त उर्फ धन्नु राजा के लश्कर-ए-तैयबा से संबंध उजागर होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गयी हैं। उत्तर बिहार में लश्कर-ए-तैयबा अपनी जमीन तैयार कर रहा है, इसको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां तथ्यों को जुटा रही हैं।

धन्नू राजा की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस भी चौकस हो गयी है। उत्तर बिहार में इससे पहले लश्कर-ए-तैयबा की कोई सक्रियता नहीं थी। धन्नू राजा का संबंध जम्मू-कश्मीर के आतंकियों से होने की आशंका को लेकर एनआईए जांच कर रही है। उसके संपर्क में अभी कई अन्य लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर आईबी और एनआईए की टीम काम कर रही है।

धन्नू राजा समेत कई अन्य लोगों के संपर्क में था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपने जाल में फंसा कर भारत विरोधी गतिविधि में उपयोग करना है। एनआईए दिल्ली में धन्नू राजा से पूछताछ के बाद अगली कार्रवाई की तैयारी में है। उसकी गिरफ्तारी के बाद बिहार में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

धन्नू राजा के संबंध में खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों को गत 28 नवंबर को वाराणसी से गिरफ्तार लश्कर एजेंट अब्दुल नईम शेख से जानकारी मिली थी।

NIA arrested Bedar Bakht (Dhannu Raja), a suspected LeT associate from Gopalganj. He is found linked to terrorist Shaikh Abdul Naeem who was arrested in Lucknow in Nov. last year. Bakht says he is a worker of NSUI, will verify this from the political party: SK Singhal, ADG Patna pic.twitter.com/Y3beYlHFYC